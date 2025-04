ĀM komentē Latvijas izredzes ANO Drošības padomē iegūt nepastāvīgās locekles statusu

ĀM atzīmēja, ka šogad vēlēšanās kandidē Latvija no Austrumeiropas grupas, Kongo un Libērija no Āfrikas grupas, Kolumbija no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona grupas un Bahreina no Āzijas un Klusā okeāna grupas. Patlaban nevienai no kandidātēm nav konkurences.