Video "Timberwolves" apspēlē "Lakers" un pietuvojas otrajai kārtai

"Lakers" no trešā zaudējuma sērijā neglāba Lukas Dončiča 38 gūtie punkti, kamēr Lebrons Džeimss izcēlās ar 27+12 un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Mājinieku rīcībā bija 46,6 sekundes mača izskaņā, lai panāktu sev labvēlīgu rezultātu ar vienu sekmīgu uzbrukumu, tomēr to neizdevās izdarīt, nonākot viena zaudējumu attālumā no izstāšanās no cīņas par kausu.