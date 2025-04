Video Aiz priekškara: Maskava pārliecināta - kara iznākums būs tai labvēlīgs

Piemēram, Tramps varētu steidzami piegādāt ieročus Ukrainai, lai palielinātu kara izmaksas Krievijas spēkiem. Viņš varētu nosūtīt uz Kijivu “Patriot” pretraķešu sistēmas vai nodrošināt aizsardzību pret ballistiskajām raķetēm. ASV prezidents varētu arī noteikt sekundāras sankcijas valstīm, kas turpina pirkt Krievijas naftu un finansēt tās kara centienus. Taču Tramps, kā uzsver CNN, neko no tā nav izdarījis. Un viņa nevienlīdzīgā pieeja draud vēl vairāk sodīt kara upurus.

“Jo ilgāk Maskava runās, jo labāks, šķiet, būs darījums. Jo ilgāk tā cīnīsies, jo labāka, visticamāk, kļūs arī situācija kaujas laukā. Kremlim ir visi stimuli uzturēt diplomātiju dzīvu, pat lai parakstītu agrīnu, haotisku vienošanos, no kuras tas vēlāk varētu atteikties. Taču nav pamata uzskatīt, ka tas vēlas sarunas, kas faktiski atrisinātu karu, vai cīņu, lai to apturētu,” uzskata CNN.

Tas saskan ar domnīcas “Carnegie Endowment for International Peace” vecākās zinātniskās līdzstrādnieces Tatjanas Stanovajas uzskatu, ka Putins varētu piekrist mieram, kādu to piedāvā Tramps, lai gan Kremļa diktators nebūt nav atteicies no saviem maksimālistiskajiem mērķiem iznīcināt Ukrainas valstiskumu un suverenitāti.