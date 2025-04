Prokuratūra Arigo Toro (Aldi Gobzemu) apsūdz par līdz pat 200 000 eiro izspiešanu un neslavas celšanu

Kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām. Pēc apsūdzībā vēstītā, viens no apsūdzētajiem apgalvojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes. Tādēļ viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs "Facebook" un "Instagram", kā arī saziņas aplikācijā "Telegram" publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu.