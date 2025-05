Aizsargājami meži – neaizsargāti īpašnieki

Amantovs ir profesionāls mežu nozares speciālists, kurš laika posmā no 1992.gada līdz 2006.gadam strādājis GNP par mežzini: “Mēs arī tajos laikos saskārāmies ar mizgraužu bojājumiem, nepārtraukti monitorējām vecās mežaudzes. Ja atradām svaigus mizgraužu “perēkļus”, tad, operatīvi, neatkarīgi no gadalaika, izzāģējām apkārt šim “perēklim” visas egles 25-30 m rādiusā un izvācām no meža. Savukārt,