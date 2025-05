Svētdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši deviņi cilvēki

Valstī reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi , no tiem 39 Rīgas reģionā, 35 Zemgalē, septiņi Latgalē, pieci Vidzemē, bet četri Kurzemē.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūru LETA informēja, ka svētdien īsi pēc plkst.15 tika saņemts izsaukums uz Limbažu novada Salacgrīvas pagastu, kur uz šosejas bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no automašīnām atbrīvoja divus cilvēkus, bet vēl trīs no tām izkļuva saviem spēkiem. Glābēji arī atvienoja automašīnu akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Divos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet desmit gadījumos - kriminālprocesi. No desmit vadītājiem par šo pārkāpumu piedzīs pilnu vai daļēju vadītā transportlīdzekļu vērtību.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.