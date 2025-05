Jaunzēlandes lidostu atstās milzīgas "Hobita" ērgļu skulptūras

Divi ērgļi, no kuriem vienam uz muguras ir Gendalfa skulptūra, pirmo reizi lidostā tika uzstādīti pirms 12 gadiem, teikts lidostas pirmdien izplatītajā paziņojumā. To uzstādīšana sakrita ar Pītera Džeksona filmu triloģijas "Hobits" iznākšanu, kas tika filmētas Jaunzēlandē. Tas piesaistīja arī tūristus no visas pasaules, kuri vēlējās apskatīt filmēšanas vietas.

Katrs ērglis sver 1,2 tonnas, un tā spārnu platums ir 15 metri. Tie ir izgatavoti no iekšēja tērauda karkasa, polistirola korpusa, un to kopējais spalvu skaits ir 1000, no kurām garākās sasniedz 2,4 metrus.

Ērgļi bieži parādās Džona Ronalda Rūela Tolkīna stāstos, bieži vien lidojot un glābjot citus varoņus no šķietami bezcerīgām situācijām.

Kad šīs ērgļu skulptūras tiks izjauktas, tās novietos glabāšanā, tomēr ilgtermiņa plāns attiecībā uz tām vēl nav izstrādāts, norādīja lidosta.

"Nav nekas neparasts, ka no Velingtonas lidostas tie pazudīs, taču šajā gadījumā mums tas būs emocionāls brīdis. Tie ir guvuši milzīgus panākumus, un ceļotājiem no visas pasaules ir paticis tos apbrīnot. Pēc 12 gadiem ir pienācis īstais brīdis, lai tie izlidotu no savas ligzdas," paziņojumā sacīja lidostas izpilddirektors Mets Klārks.

Ērgļu skulptūras izveidoja "Weta Workshop" - tā pati komanda, kas veidoja rekvizītus un izstrādāja fiziskos efektus "Hobita" un "Gredzenu pavēlnieka" triloģijām.

Klārks neatklāja, kas aizstās ērgļus, bet piebilda, ka lidosta sadarbojas ar "Weta Workshop" pie "dažiem aizraujošiem plāniem", kas tiks atklāti šā gada laikā.