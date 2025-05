Deputāti spriedīs par vietējo uzņēmumu iesaisti Latvijas un Ukrainas militāro spēju stiprināšanā

Tāpat Pabriks norādīja, ka savstarpējo koordināciju traucē arī decentralizācija Ukrainas pusē - pasūtījumi un pieprasījumi pēc bruņojuma un citiem militāriem materiāliem tiek saņemti ne tikai no Ukrainas Aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku štāba, bet arī no konkrētām atsevišķām vienībām. Līdz ar to nereti gadās, ka Latvijā tiek saražots kāda produkta paraugs, bet, nesaņemot akceptu no AM, tā masveida ražošana netiek sākta.