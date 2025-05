Vecās Ignalinas AES slēgšana bija viens no nosacījumiem Lietuvas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Stacija bija identiska Černobiļā avarējušajam reaktoram ar visām tā nepilnībām, un tādēļ tika uzskatīta par nedrošu. Baltijas valstis vienojās kopīgi finansēt jaunas atomelektrostacijas celtniecību Visaginā, netālu no Ignalinas. Vienošanos parakstīja 2006. gadā, taču tā iestrēga strīdos ar poļiem un iekšējos Lietuvas skandālos. Lietuvieši atrada investoru no Dienvidkorejas, bet tas pēdējā brīdī atteicās. Tolaik "Nekā personīga" ziņoja, ka uz brīdi Krievijas prezidenta krēslā iesēdušais Dmitrijs Medvedevs, viesojoties šajā Āzijas valstī, piedāvāja investoram ienesīgus elektrolīniju modernizācijas līgumus, ja tas atteiksies no kodolspēkstacijas būvēšanas Baltijā.