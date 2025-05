VIDEO Raidījums: Jelgavas tirgus kā varas spogulis

Pēdējās pašvaldību vēlēšanās ilgstoši Jelgavā pie varas esošie sabiedrotie - ZZS un Nacionālā apvienība kopumā ieguva astoņus (6 plus 2) no 15 mandātiem. Stabilākai koalīcijai pievienojās arī divi no “Kustības PAR!” ievēlētie deputāti, kuri iepriekš kritizēja varu Jelgavā. “Mēs neprasījām domē amatus, jo tajā brīdī mēs kļūtu par esošās varas darbiniekiem. Līdz ar to mums ir neatkarīga pozīcija. Mēs esam neatkarīgi, mēs varam arī kritizēt. Mēs esam arī daudz ko panākuši, piemēram, tirgus termiņus visu laiku mēs esam mēģinājuši samazināt. Tāpat mēs nekautrējamies arī iebilst pret tādiem dīvainiem iepirkumiem kā auto noma,” apgalvo domes deputāts Uldis Dūmiņš (Par!).