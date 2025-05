Sandis Ozoliņš atklāti par alkohola atkarību

Sandis Ozoliņš žurnālam stāsta, ka nolēmis atteikties no alkohola 33 gadu vecumā, jo jutis, ka viņa dzīvē sāk mainīties prioritātes.

Viņš uzsver, ka tie, kas ir mainījuši savu dzīvesveidu, apzinās tā vērtību, ieguvumu, tāpēc tagad var pasmaidīt par to, cik sākumā gājis smagi. "Man gadiem nebija viegli to pieņemt. Šis process ir vairāk nekā izlasīt rakstu, grāmatu, ir vajadzīgs noteiktu darbību kopums, lai cilvēks sasniegtu to, ko vēlas," teic Ozoliņš.