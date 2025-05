Dzimumzīmju pārbaudes kampaņā vairākiem apmeklētājiem atklāts vēzis

2023.gadā reģistrēti 263 ādas melanomas gadījumi un 1386 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumi, norādīja kampaņas rīkotāji, atsaucoties uz Slimību profilakses un kontroles centra datiem. Savukārt no ādas vēža nomira 113 cilvēki - 68 no ļaundabīgās melanomas, bet 45 no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem. Visbiežāk ar ādas vēzi slimo cilvēki pēc 50 gadu vecuma.