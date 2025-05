Četri ginekologi, trīs reizes slimnīcas uzņemšanā, neskaitāmas analīzes, dažādas pārbaudes par vairākiem tūkstošiem eiro gandrīz gada garumā un beidzot viena neticama veiksme: pašas atrasts ārsts internetā. Tas ir ceļš, kā Sanita (vārds mainīts) nokļuva līdz īstajai diagnozei slimībai, kas viņas dzīvi bija padarījusi neizturamu. Endometrioze. Ar to slimo viena no desmit sievietēm kā Latvijā, tā visā pasaulē. Sanita jautā: kāpēc ārsti par to joprojām zina tik maz?