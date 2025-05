Paziņoti "Gada investori 2024"

Kategorijā "Gada juridiskais konsultants" bija nominēti "TGS Baltic" par konsultāciju AS "Eco Baltia" iegādāties SIA "Eko Osta", "Cobalt" par konsultācijām vairākos darījumos (tostarp "Printify" apvienošanos ar "Printful", "Ārsta birojs" un "eVeselībasPunkts.lv" pārdošanu "Everfield", "BaltCap" iegādi "Fitekin" un "Onea", "Verifeye Online" saistībā ar "New Nordic Ventures" investīciju piesaisti), "Sorainen" par konsultāciju saistībā ar "Gren" veikto SIA "Rīgas enerģija" daļu iegādi, kā arī "Ellex Kļaviņš" par vairākām konsultācijām, tostarp "SG Capital", piesaistot 20 miljonu eiro finansējumu no EIF jauna fonda izveidei un "Printful" konsultēšana apvienošanās darījumā ar "Printify".