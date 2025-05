Rīgā šodien maratona laikā būtiski ierobežota satiksme

Līdz pirmdienas, 19.maija, plkst.6 transportlīdzekļu satiksmi slēgta 11.novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Šajā laikā divvirzienu satiksmi tiek organizēta Jaunielā, Krāmu ielā, Pils ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazai Miesnieku ielai, Jēkaba ielas posmā no Smilšu ielas līdz Doma laukumam un Doma laukumā.

Svētdien, 18.maijā, no plkst.6 līdz 18 divvirzienu satiksmi organizēs Kaļķu ielas posmā no Mazās Monētu ielas līdz Šķūņu ielai un Šķūņu ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Amatu ielai.