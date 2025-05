Lai gan pēc sarunas Tramps uzrunāja Eiropas līderus, daudzi ir sarūgtināti par viņa rīcības nekonsekvenci. Eiropas galvaspilsētās pēc mēnešiem ilgiem mēģinājumiem pielauzt Maskavu uz mieru pieaug bažas, ka Vašingtona patiešām grasās iet prom no kara.

Kāda augsta Eiropas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, ziņu aģentūrai sacīja, ka Eiropā baidās no tā, ka Tramps varētu pilnībā atteikties no diplomātiskajiem centieniem. Cita amatpersona atzina: ASV prezidents ir licis skaidri saprast, ka neplāno izdarīt spiedienu uz Maskavu ar jaunām sankcijām un "atkāpjas no sava pamiera priekšlikuma".