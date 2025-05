Studentu izpētes grupa atrisinājusi gadiem ilgušu mistēriju par ASV krastos izskalotiem kauliem

Radās jautājumi par to, kam šie kauli piederēja, kā tie bija nonākuši pludmalēs un kas bija noticis ar konkrēto cilvēku. Tomēr uz nevienu no šiem jautājumiem netika rasta atbilde, līdz šogad studentu grupa atrisināja šo mīklu.

Studentiem izdevās atrast nezināmā cilvēka senčus, kuri dzīvojuši 15.gadsimtā. Atklājās, ka vīrieša ģenētiskie radinieki bija no Ličfīldas un Fērfīldas apgabaliem Konektikutas štatā.

Veselu gadu studenti brīvprātīgi turpināja meklēt senču saknes ap to pašu teritoriju un pētīja pie Ņūdžersijas krastiem notikušu kuģu avāriju apstākļus, domājot, ka kāds no cietušajiem varētu būt nezināmais vīrietis. Izpētes gaitā viņi atrada divus avīžu rakstus, kas publicēti 1844.gada 20. un 24. Decembrī. Raksti atklāja, ka kuģa avārijā vien jūdzi no kaulu atrašanas vietām bija avarējis kuģis, un bojā gājuši 5 cilvēki.