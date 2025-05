Latvijā mākslīgo intelektu izmanto 27% uzņēmumu, atklāj aptaujas dati

Baltijas valstu vidū izteikta līdere mākslīgā intelekta izmantošanā ir Igaunija, kurā to izmanto 54% uzņēmumu. Tikmēr Latvijā un Lietuvā to izmanto nepilna trešdaļa uzņēmumu.

Aptaujas rezultāti norāda uz atšķirīgu mākslīgā intelekta lietojumu dažādās nozarēs. Ir vērojamas noteiktas tendences, ka to biežāk izmanto IT, pakalpojumu un klientu apkalpošanas nozarēs, veselības aprūpē un tirdzniecībā, tikmēr tādās nozarēs kā transports, loģistika un lauksaimniecība mākslīgo intelektu pielieto reti.

Visās Baltijas valstīs uzņēmumi mākslīgo intelektu visvairāk izmanto mārketingā - it īpaši Latvijā, kur 39% aptaujāto uzņēmēju norādīja, ka mārketinga mērķiem to izmanto regulāri, un vēl tikpat daudzi to izmanto reizēm. Tikmēr Igaunijā mākslīgo intelektu mārketingā regulāri izmanto 23%, bet Lietuvā - 22% uzņēmēju.