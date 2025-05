Izdienas pensiju sāga: varētu palielināt vecumu un sašaurināt saņēmēju loku

“Tieši šobrīd tajā brīdī, kad mēs skatāmies, kā rast papildu līdzekļus demogrāfijai, aizsardzībai, drošībai un skatāmies, kas ir tās lietas, ko mēs valsts budžetā varam vai nu ietaupīt, vai izlietot mērķtiecīgāk, šī pilnīgi noteikti ir viena no tām lietām, uz ko Valsts kontrole aicina skatīties un politiķus pieņemt varbūt pat arī diezgan nepopulārus lēmumus. Ar tādu pietiekami tālu pārejas periodu, respektējot cilvēku paļāvību, kas jau ir tuvu šīs izdienas pensijas saņemšanai. Bet vienreiz, kā saka, izbeigt šo sistēmu,” uzsvēra Valsts kontrolieris Edgars Korčagins.

Revidenti ir brīdinājuši – nerisinot problēmu šodien, valsts uzkrauj izmaksu slogu nākotnē. Šīs prognozes piepildās. Izdienas pensiju saņēmēju skaits ir pieaudzis no 7 tūkstošiem 2011. gadā līdz 12 tūkstošiem pērn. Savukārt valsts tēriņi desmit gadu laikā ir trīskāršojušies. 2014. gadā no pamatbudžeta izdienas pensijām izmaksāti 38,7 miljoni eiro, bet pērn – 115 miljoni. Šogad valsts būs apsolījusies izmaksāt nākotnes izdienas pensionāriem jau miljardu eiro.

Politiskās vienošanās par iespējamo rīcību pagaidām nav. Taču to vēlas panākt, skatot budžetu. “Man ir uzdevums sagatavot pakotni, lai samazinātu valdības izdevumus. Esam vienojušies vismaz par 450 miljoniem trijos gados to izdarīt. Viena būs, kā mēs to saucam, horizontāla samazināšana, griešana. Otra – strukturāla. Šī ir strukturāla reforma, kurai vajadzētu tad arī notikt,” minēja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).