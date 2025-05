Ministre: Latvijas iedzīvotāji turpina ceļot uz Krieviju, nonākot nemitīgās problēmās

Raidījumā ārlietu ministre pieskārās arī jautājumam par Latvijas vēstniecības Krievijā un Krievijas vēstniecības Latvijā darbu. Viņa uzsvēra, ka Vīnes konvencija par diplomātiskajām attiecībām nosaka, ko diplomāti drīkst un ko nedrīkst darīt. Pēc ministres paustā, viena no Latvijas vēstniecības Krievijā funkcijām ir likumīgā veidā vākt informāciju.

"Protams, ir svarīgi izprast draugus, bet vēl svarīgāk ir mēģināt saprast, kas notiek nedraugu galvās. [..] Atskatoties uz pagājušā gadsimta 30.gadiem un lasot mūsu tā laika sūtņu ziņojumus gan no Maskavas, gan no citām pilsētām, bija pietiekami lieli brīdinājumi par to, kas notika PSRS, kas, iespējams, netika ņemts vērā praktiskā rīcībā," teica Braže.