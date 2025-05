"Lux Express" atklāj maršrutu starp Rīgu un Klaipēdu

Pirmais reiss no Liepājas autoostas uz Klaipēdu atgāja šodien plkst.10.30.

Brauciens no Rīgas līdz Klaipēdai, kā arī atpakaļvirzienā, ilgs piecas stundas un desmit minūtes. Savukārt brauciens no Liepājas līdz Klaipēdai ilgs aptuveni vienu stundu un 40 minūtes.

Autobusi no Rīgas uz Klaipēdu kursēs plkst.7, 11.30 un 16, no Klaipēdas uz Rīgu - plkst.8.10, 12.55 un 17.10, bet no Liepājas uz Klaipēdu - plkst.10.30, 15 un 19.30.