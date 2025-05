Kā "The Moscow Times" norāda četri avoti Krievijas valdībā un Kremlī, drošības spēki izdomājuši šo "riskanto" epizodi un par to likuši ziņot "medijiem", lai iedzīvotājus pārliecinātu, ka Putins kara laikā neslēpjas un arī uzņemas riskus.

Laikā, kad Ukrainas dronu triecieni notiek regulāri un to dēļ rodas haoss lidostās un atslēgts mobilais internets, ar šo stāstu tika mēģināts Krievijas iedzīvotājiem iestāstīt, ka Putins dzīvo "tādās pašās briesmās" kā pārējā valsts.

"The Moscow Times" norāda, ka ziņas par to, ka Putina helikopters esot atradies "masveida ienaidnieka bezpilota lidaparātu uzbrukuma epicentrā”, valsts televīzijas kanālā VGTRK izplatīja Krievijas Aizsardzības ministrija. Šajā vizītē kopā ar Putinu nedevās ne Kremļa žurnālistu komanda, ne arī profesionāli operatori. Filmēšanu veica citi cilvēki, tostarp kāds apsargs, "The Moscow Times" pastāstīja divi informēti avoti.