VIDEO Kāpēc Rīga velkas astē Viļņai un Tallinai?

"Ir dažādas versijas, kas ir, tā teikt, uz galda par to, kāpēc tā notiek," saka pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš. Viena no versijām, ka nav kur nolikt mašīnas. Taču Celmiņš pats tam nepiekrīt, jo pasaulē ir virkne piemēru ar gājēju ielām, kur nav ne smakas no autostāvvietām.