Raidījums: Pat ar pieciem gadiem solījumu izpildīšanai nepietika

Par dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu toreiz izteicās RD deputāta kandidāte Linda Ozola (JKP, tagad JV): "Valsts no savas puses sakārtos dzelzceļa stacijas, mēs no savas puses sakārtosim piebraucamos ceļus, lai tur būtu skaisti un droši.” No NA/LRA saraksta 2020. gadā kandidējošais Edvards Smiltēns solīja: "Mēs ņemam piemēru no Stokholmas, kur ir izveidots kopīgs, apvienots liels auto, satiksmes, sabiedriskā transporta uzņēmums, kas šos jautājumus risina kompleksi. Tātad: ievieš vienoto biļeti, tad nodrošina šī transporta atzarus uz Pierīgas pašvaldībām, un šī sistēma ir ērta, saprotama un droša."