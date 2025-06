Krievija finansē "Telegram" kanālu tīklu Baltijas valstīs. Piesaista arī vietējos politiķus

Par sadarbību ar Latvijas iestādēm viņš saņem draudus no Krievijas politiķiem, kas viņu tagad uzskata par nodevēju. Stefanovu viņš pazinis labi, jo Baltijas redakcijas strādāja no vienota biroja Maskavā.

Viņš tagad aktīvi sevi publiski pozicionē, viņš visur uzstājas. To arī var viegli izskaidrot, jo tā ir tāda kā imunitāte. Ja nākotnē būs kaut kādas vēl problēmas ar kaut ko, piemēram, ar to pašu naudu, tad nu Sputnik neuzdrošināsies atlaist no darba tik slavenu propagandistu.