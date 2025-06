Ko Putins darīja Ukrainas operācijas "Zirnekļtīkls" laikā?

Pirmā ziņa no Putina tika publicēta svētdien plkst. 9.00. Tas bija viņa apsveikums Armēnijas premjerministram Nikolam Pašinjanam 50. dzimšanas dienā. Stundu vēlāk Krievijas Ārlietu ministrija publicēja Putina apsveikuma tekstu.

Pirmās ziņas no Kremļa par aktualitātēm parādījās vien svētdien plkst. 11.48, kad Kremlis pavēstīja, ka Putins ir informēts par negadījumiem Brjanskas un Kurskas apgabalā. "Prezidents visu nakti saņēma ziņojumus no Federālā Drošības dienesta un Ārkārtas situāciju ministrijas par to, kas noticis Kurskas un Brjanskas apgabalā," paziņoja Kremlis.