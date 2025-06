VIDEO Stārķi Mamma un Tio no ligzdas izmetuši mazākos stārķēnus

AS "Sadales tīkls"

Foto: AS "Sadales tīkls"

Ar tiešraides kameru aprīkotajā balto stārķu ligzdā, kas uzvīta uz AS "Sadales tīkls" elektrolīnijas balsta Tukuma novadā, arī šogad ir novērojama šai putnu sugai raksturīgā mazuļu skaita regulēšana, atbrīvojoties no vājākajiem. Putnu pāra Mammas un Tio ligzdā maijā izšķīlās pieci cāļi, taču divi mazākie no tās aizvadītajās dienās izmesti, Apollo.lv informēja ST.