VIDEO "Aiz priekškara": Kremļa propagandisti sarunu šovā kategoriski ignorē operāciju "Zirnekļtīkls"

Kamēr Rietumu mediji analizē operāciju "Zirnekļtīkls" un apraksta tās gaitu, to nozīmīguma ziņā salīdzinot pat ar Pērlharboru, tikmēr Kremļa propagandisti 1. jūnija vakara lielajā nedēļas ziņu apskatā, kā arī sarunu šovā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" to vispār nepieminēja. Tā vietā krievi runāja par "atriebes uzbrukumiem" Ukrainai, jo tā it kā esot uzbrukusi miermīlīgām Krievijas pilsētām.