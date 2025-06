SPKC: Bīstamās E.coli infekcijas uzliesmojuma galvenais avots bija "Straupes" produkcija

PVD šogad 10.aprīlī piesardzības nolūkos uz laiku apturēja vienas "Straupes" manuālās fasēšanas līnijas darbu, jo no SPKC tika saņemta informācija, ka vairāku uzņēmuma darbinieku analīzēs konstatēta patogēnās mikrofloras jeb patogēno E.Coli klātbūtne.

Kopš infekcijas izplatības sākuma Bērnu slimnīcā ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošu E. coli infekciju bija stacionēts 31 bērns, kas nu jau izrakstīti no slimnīcas. Pēdējo reizi par jaunu saslimšanas gadījumu, kas saistīts ar iepriekš konstatētajiem infekcijas uzliesmojumiem, SPKC ziņoja 15.aprīlī.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no cilvēku normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.