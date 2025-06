Torņkalna dzelzceļa stacijā sāk pagaidu platformu izbūvi

Paredzēts, ka Torņkalna stacijā tiks izbūvētas trīs pagaidu platformas, tostarp no trešdienas, 4.jūnija, plānots sākt pasažieru apkalpošanu no pirmās LDz izbūvētās pagaidu platformas.

LDz informē, ka, atkarībā no katras konkrētās dzelzceļa stacijas noslodzes un konfigurācijas, katrā no 16 stacijām tiks izbūvēta viena līdz četras pagaidu paaugstinātās platformas. LDz būvniecību secīgi veiks tur, kur ātrāk tiks saņemti saskaņojumi no Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas.