CVK priekšsēdētāja kliedē bažas par nelikumībām vēlēšanu procesā

Saulīte, runājot par vēlēšanu godīgumu un uzticamību, sacīja, ka dezinformācija vienmēr ir bijusi, un ar to nākas cīnīties visos laikos. "Ja runājam par to, ko mēs darām, lai veicinātu caurskatāmību, tad, pirmkārt, jāuzsver, ka CVK strādā saskaņā ar likumu," klāstīja Saulīte, piebilstot, ka visi procesi, kas notiek vēlēšanu iecirkņos un komisijās, notiek pēc skaidrām instrukcijām - gan par to, kā jāiekārto iecirknis, gan par to, kā jāorganizē iecirkņa darbība, gan par balsu skaitīšanas kārtību.