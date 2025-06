Grupa "Tautumeitas" atzīmē savu 10 gadu jubileju laikā, kad sasniegusi vienu no nozīmīgākajiem panākumiem – iekļūšanu Eirovīzijas finālā ar dziesmu latviešu valodā. "Mēs ar to gājām – lai aizvestu latviešu valodu uz Eirovīziju," saka viena no grupas dalībniecēm Kate Slišāne. "Un tāpēc arī domāju, ka tikām."