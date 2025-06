"Valsts nedrīkst turpināt esošo pieeju." LIKTA aicina pārskatīt valsts digitālos pakalpojumus

Vēstulē minēts, ka šobrīd nepieciešama rūpīga, profesionāla un atklāta pieeja - iekļaujot neatkarīgu izvērtējamu, skaidru risku analīzi un darbības nepārtrauktības plānus. Tas ļaus izvairīties no turpmākām kļūdām, kas jau ir radījušas būtisku apdraudējumu valsts reputācijai un, iespējams, ietekmējušas iedzīvotāju uzticību vēlēšanu sistēmai, kā arī citu kritisko pakalpojumu uzticamībai.

Sekojot pasaules praksei, arī Latvijas valsts IT iepirkumiem jābūt savlaicīgiem, atklātiem, pārdomātiem un izdiskutētiem, pauž LIKTA pārstāvji, norādot, ka tikai tā piegādātāji varēs uzņemties pilnu atbildību par konkrētu sistēmu darbu. Kā arī tā būs iespējams būtiski mazināt reputācijas un finanšu riskus Latvijai, kas var izrietēt no IT projektu neveiksmēm publiskajā sektorā.