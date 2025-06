VIDEO Tallinā noticis Džastina Timberleika koncerts

Koncerts Tallinā bija viens no koncertiem pasaules tūres "The Forget Tomorrow" ietvaros. Globālā tūre piestās vairāk nekā 50 pilsētās visā pasaulē, ļaujot faniem izbaudīt mūziķa jaunāko veikumu. Lai gan koncerts notika estrādē un lija lietus, bija sapulcējies krietns mūziķa fanu pulks.

Džastins Timberleiks ir daudzpusīgs mākslinieks, mūziķis, ierakstu producents, dziesmu autors un aktieris. Karjeras laikā pārdoti vairāk nekā 54 miljoni albumu eksemplāru un 63 miljoni singlu visā pasaulē, un papildu 70 miljoni ierakstu pārdoti kā grupas "*NSYNC" vadošajam dalībniekam. Timberleiks ir ieguvis "Grammy" balvas dažādu žanru kategorijās - popmūzikā, deju mūzikā un R&B, tostarp par veiksmīgajiem solo albumiem "Man Of The Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" un debijas solo albumu "Justified", kā arī par sadarbībām ar mūziķi Jay-Z.