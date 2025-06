Ludzā sāk pārbūvēt Rēzeknes šoseju

LVC informē, ka vienā daļā objekta veiks ceļa segas pilno pārbūvi un ieklās trīs kārtas asfaltbetona, savukārt no Krāslavas ielas līdz Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49) rotācijas aplim veiks seguma atjaunošanu un ieklās trīs kārtas asfaltbetona. Vietās, kur konstatēs vājas nestspējas gruntis, tās aizstās ar derīgu materiālu.

Tāpat pārbūvēs rotācijas apli, kurā izbūvēs apgaismojumu. Tostarp aplī izbūvēs 2,5 metru platu apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu ar asfalta segumu. Vienlaikus gājēju un velo infrastruktūru izbūvēs arī pārbūves posma sākumā, 160 metru garumā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Krāslavas ielai. Gan pie rotācijas apļa uz Rēzeknes šosejas, gan pie Krāslavas ielas ierīkos gājēju pārejas.

Lai sakārtotu ūdens atvadi, pārbūvēs visas caurtekas, raks un tīrīs grāvjus, bet vietās, kur nav iespējams izbūvēt grāvjus, ierīkos drenāžas sistēmu. Atsevišķās vietās tīrīs grāvjus arī ārpus nodalījuma joslas, lai atvadītu ūdeni no autoceļa grāvjiem un caurtekām.

Darbus veic SIA "VIA" par 6,843 miljoniem eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA "ACM Projekts", bet projekta autors ir AS "Ceļuprojekts". Projekts tiek finansēts no valsts budžeta.