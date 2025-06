IKEA aicina pircējus, kuri iegādājušies melno ķiploku spiedi, pārtraukt tās lietošanu

"IKEA" aicina visus pircējus, kuri ir iegādājušies minēto preci, pārtraukt tās lietošanu un sazināties ar "IKEA", lai apmainītu to pret citu preci vai saņemtu naudas atmaksu.

Uzņēmumā norāda, ka "IKEA" preces tiek izstrādātas, izmantojot stingru risku izvērtēšanas un testēšanas programmu, kas nodrošina preču atbilstību visiem attiecināmajiem normatīviem un standartiem valstīs, kur šīs preces pārdod. Tomēr ražošanas kļūdas dēļ, kas konstatēta iekšējās izmeklēšanas procesā un kas norāda uz risku, ka lietošanas laikā no spiedes varētu atdalīties nelieli metāla fragmenti, "IKEA" atsauc no tirdzniecības konkrēto ķiploku spiedi ar datuma zīmogu no "2411" līdz "2522".