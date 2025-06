Prezidents nobažījies par Saeimas vēlēšanu organizēšanu nākamgad

Rinkēvičs uzsvēra, ka attiecībā uz aizvadītajām vēlēšanām nav nekāda pamata slēpt informāciju par to, cik izmaksāja vēlēšanu sistēma, kas bija tās izstrādātāji un pieļautās kļūdas.

"Tur nu nekas nav slēpjams no sabiedrības, jo, tādā veidā slēpjot šāda veida informāciju, mēs tikai vēl palielinām šo neticību, neziņu un dažāda veida pieņēmumus," sacīja prezidents.

Kā ziņots, nākamajā rītā pēc pašvaldību vēlēšanām Rinkēvičs paziņoja, ka CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) ir izgāzušās šī to organizēšanā.

Uzņemoties atbildību par notikušo, dažas dienas vēlāk par atkāpšanos no amata paziņoja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) un CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, turpretim VDAA direktors Jorens Liopa ar nu jau aizgājušās ministres lēmumu ir atstādināts no amata, taču par aiziešanu no tā pavisam viņš nav paziņojis.