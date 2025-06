LTV raidījums noliedz ģenerālprokurora pārmetumus

To raidījuma veidotājs Guntis Bojārs uzsvēris vēstulē ģenerālprokuroram.

Vēstulē Bojārs atklāj, ka pēc divu raidījumu sērijas "Slepenās lietas" šā gada maijā, kurās tika stāstīts par seksuālo noziegumu izmeklēšanu pret nepilngadīgām personām Latvijā, raidījums saņēmis no Stukāna vēstuli ar aicinājumu atsaukt nepatiesas ziņas, kas esot izskanējušas šajos raidījumos.

"Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šo raidījumu saturā nepatiesas ziņas nav izskanējušas, līdz ar to atsaukuma pieprasījumu uzskatām par nepamatotu. Otrkārt, aicinām ģenerālprokuroru saprast un novērtēt žurnālistu tiesības - uzdot jautājumus un kritiski analizēt valsts iestāžu darbu," atbildes vēstulē norāda Bojārs.

Kritiskus komentārus par to pauda Advokātu padomes priekšsēdētājs Saulvedis Vārpiņš, kā arī kriminoloģijas docētāja Rūta Treija, kas, cita starpā, pasniedz lekcijas arī prokuratūras izmeklētājiem, un viens no viņas citātiem, komentējot tiesas spriedumus, raidījumā bija šāds: "Šī visa ideja jau nav attaisnot, vai tas notika vai nenotika, bet par to, ka tam procesam ir jābūt tīram. (..) Man radās iespaids, ka šajā lietā pietrūkst reālu pierādījumu."