Nodarbināto skaita palielināšanai valstī nepieciešama skaidra rīcības politika, norāda LDDK prezidents

Vēl viens iespējamais risinājums darbaspēka piesaistei, viņaprāt, ja ir viesstrādnieki. Bite uzsvēra, ka darba devēji neprasa visus potenciālos darbiniekus no trešās pasaules valstīm ielaist Latvijā, viņus nekādi neizvērtējot. Tieši otrādi - darba devēji uzskata, ka būtu jāvienojas par drošākiem un caurspīdīgākiem nosacījumiem, kādu politiku darbaspēka piesaistei no šādām valstīm Latvija izmanto. Tam būtu jāaptver tādi jautājumi, kā reģioni, no kuriem šie cilvēki ierodas, cik daudz viņu būtu, kāda ir viņu izglītība, kādu kultūru viņi pārstāv un uz cik ilgu laiku ierodas. "Mūsuprāt, šādai politikai būtu jābūt, lai nepieļautu tādu situāciju, kāda izveidojusies Zviedrijā," teica Bite.