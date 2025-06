Horoskops sestdienai - 14. jūnijam

Šodien sajutīsi vēlmi noslēpties, bet tajā pašā laikā būsi dziļi jūtīgs pret tiem, kas tev tuvi. Attiecībās – vai nu dziļums, vai attālināšanās, viss atkarīgs no tā, vai esi gatavs atvērties. Finansiāli vari sakārtot kādu parādu vai noslēgt ilgi atliktu darījumu. Veselībā – uzmanies no iekšēja sasprindzinājuma, it īpaši ap vēderu un muguru. Tu šodien spēj dzirdēt starp rindām – dari to ar mīlestību. Vakars – kā dvēseles rituāls, ja to atļausi.