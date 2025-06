ZZS saņēmuši ziņas par vēlēšanu dienā notikušiem "aģitācijas brīnumiem"; apstrīd rezultātus

Lai arī ZZS saraksts pašvaldību vēlēšanās ir ieguvis 24,85% no vēlētāju balsīm, kas ir visvairāk no visiem politiskajiem spēkiem, Priedols atzīst, ka bijusi sajūta, ka balsu būs vairāk. Partijai no lauku iedzīvotājiem pienākušas ziņas par to, ka vēlēšanu dienā notikuši "visādi aģitācijas brīnumi". Viņš gan uzskata, ka kļūdas balsu skaitīšanā ir vēlēšanu sistēmas dēļ un vēlēšanu zīmes vajadzētu pārskaitīt, bet maz ticams, ka tā notiks.