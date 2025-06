Saeima saņēmusi tiesībsarga Jansona paziņojumu par atkāpšanos

Likums nosaka, ka Saeima atbrīvo tiesībsargu no amata, ja viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Saeimai.

Kad tapa zināms, ka Saeimas frakcijas vienojušās vākt parakstus viņa atsaukšanai no amata, Jansons aģentūrai LETA pauda, ka atkāpties šajā situācijā būtu pilnīgi muļķīgi, sakot, "lai politiķi izdara savu līdz galam".

Taču jau vēlāk viņš aģentūrai LETA atzina, ka vairs neredz iespēju turpināt darbu, jo 38 Saeimas deputāti parakstījuši vēstuli, kurā rosināts viņu atsaukt no amata. Turklāt neuzticību viņam izteicis arī Tiesībsarga birojs.

"Es briedu šim lēmumam. [..] Gaidīt ceturtdienu būtu bezjēdzīgi. Līdz pirmdienai iesniegšu demisijas rakstu un no pirmdienas atteikšos no amata, jo tiesībsargs var arī vienpersoniski paziņot par šādu lēmumu un par to pat nav jālemj," sacīja Jansons.