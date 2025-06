Pasaules lielākās hokeja zvaigznes palīdzēs Kanādai un ASV olimpiskajās spēlēs

Kanādiešiem talkā dosies "Triple Gold" kluba spēlētājs Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Sidnijs Krosbijs, kurš karjeras laikā trīsreiz izcīnījis Stenlija kausu, uzvarējis pasaules čempionātā un ieguvis zelta medaļas divās olimpiskajās spēlēs. No "Triple Gold" kanādiešu spēlētājiem tikai Krosbijs un Edmotonas "Oilers" uzbrucējs Korijs Perijs turpina savas karjeras, Kanādai otro no viņiem neiekļaujot sešiniekā.

Latvijas izlase pieteikumā iekļāvusi divus vārtsargus – Elvi Merzļikinu no Kolumbusas "Blue Jackets" un Artūru Šilovu no Vankūveras "Canucks", aizsargu Uvi Jāni Balinski no Floridas "Panthers", kā arī trīs uzbrucējus - Zemgu Girgensonu no Tampabejas "Lighning", Teodoru Bļugeru no Vankūveras "Canucks" un Rodrigo Ābolu no Filadelfijas "Flyers".