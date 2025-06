Valsts policija aizturējusi vīrieti par zādzībām no neaizslēgtiem transportlīdzekļiem Skrundā

No viena transportlīdzekļa vīrietis nozadzis 200 eiro vērtu uzgriežņu atslēgu "Makitta", par kuru lombardā vēlāk saņēmis 20 eiro, un no cita transportlīdzekļa nozadzis vienu eiro, ko iztērējis tajā pašā naktī kafijai. Izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta, un tas paātrinātā kārtībā nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

28. maijā ap pulksten 06.20 Valsts policijā saņemta informācija, ka Skrundā, pie daudzdzīvokļu nama, no neaizslēgtas automašīnas “Volkswagen” nozagta uzgriežņu atslēga “Makitta” un nauda. Valsts policijas amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu un 2.jūnijā viņu aizturēja un nozagtās mantas atguva, 3. jūnijā atdodot tās īpašniekam. Valsts policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka naktī no 27. uz 28. maiju Skrundā pie daudzdzīvokļu nama persona mantkārīgā nolūkā, iekļūstot neaizslēgtā transportlīdzeklī "Toyota", no automašīnas salonā esošā rokas balsta nodalījuma nozaga naudu – vienu eiro. Savukārt, iekļūstot neaizslēgtā transportlīdzeklī "Volkswagen", no salona nozaga uzgriežņu atslēgu "Makitta" ar akumulatoru un 14 mm uzgali, kuras vērtība ir 200 eiro.