No "airBaltic" stratēģiskā mērķa izņems "stratēģiskās ekspansijas funkciju ārpus Latvijas"

Šī iemesla dēļ no iepriekšējā mērķa tiek svītroti aspekti, kas saistīti ar uzņēmuma stratēģiskās ekspansijas funkciju ārpus Latvijas, lai precīzāk fokusētu akcionāra uzdevumu uzņēmumam uz prioritāriem attīstības virzieniem un uzņēmuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Vienlaikus uzņēmums arī turpmāk saglabās elastību izmantot komerciālas iespējas citos tirgos, piemēram, lidaparātu pilna servisa nomas pakalpojumu attīstība, taču tas vairs netiek definēts kā stratēģisks mērķis valsts līmenī.

Pēc IPO "Lufthansa Group" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa Group" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla. Tāpat Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.