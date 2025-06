“Preses Nama Kvartāla” obligācijas ar gada procentu likmi 10 % pieejamas līdz 20. jūnijam

“Lords LB Special Fund V” ir slēgta tipa nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, kas paredzēts informētiem investoriem. Fonds specializējas komerciālu nekustamo īpašumu attīstībā Baltijas valstīs. To pārvalda viena no lielākajām Baltijas līmeņa pārvaldības kompānijām – UAB “Lords LB Asset Management”. Izveidots 2017. gadā, fonds ir ieguldījis attīstības projektā Rīgā – Preses Nama Kvartāls, kuru attīsta AS PN Project.