Testēšanas nedēļā 15 Austrumu slimnīcas apmeklētājiem atklāts C hepatīts

Kopumā bezmaksas testēšanas nedēļas laikā slimnīcas laboratorijā veikti 314 testi - 151 C hepatīta tests un 163 HIV testi.

Lai gan testēšanas nedēļa Austrumu slimnīcā ir noslēgusies, pārbaudīties uz C hepatītu vai veikt HIV testu var arī turpmāk, vēršoties pie sava ģimenes ārsta vai nododot asinis kā donoram. Tāpat pārbaudīties anonīmi un bez maksas iespējams HIV profilakses punktos visā Latvijā vai par maksu - jebkurā laboratorijā.

Arī C hepatīta gadījumā Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama valsts apmaksāta efektīva ārstēšana. Saņemot šo ārstēšanu, pacients 95% gadījumu tiek no C hepatīta vīrusa pilnībā izārstēts, informē RAKUS.