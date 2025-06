Sprūds skaidro, kāpēc Latvija vēl nevar sākt konkrētus darbus mīnu iegādei vai ražošanai

Neraugoties uz Saeimas lēmumu atbalstīt Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, šis process prasīs ilgāku laiku, līdz ar to patlaban Aizsardzības ministrija (AM) nevar sākt konkrētus darbus par nevadāmo kājnieku mīnu iegādi vai ražošanu, trešdien žurnālistiem atzina aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).