Eksperti: Lietuvas un Igaunijas ieguldījums "airBaltic" ir iespējams, bet lielu entuziasmu no kaimiņvalstīm nevajag gaidīt

Viņš skaidro, ka Latvijas tautsaimniecība gūst labumu no tā, ka galamērķu saraksts ir garāks, nekā tas būtu citādi, arī no tā, ka nodrošinājums ar savienojumiem ir vienmērīgāks visa gada laikā.

"Tas rada labvēlīgāku vidi tūrisma un biznesa pakalpojumu eksporta attīstībai. Valsts saņemtu nodokļus no aviācijas uzņēmumiem arī tad, ja "airBaltic" nebūtu, bet šobrīd tā saņem vairāk," norāda Strautiņš, piebilstot, ka uzņēmuma darbība rada ieguvumus arī Igaunijai un Lietuvai, jo to iedzīvotāji gan izmanto lidojumus no to lidostām uz mērķiem ārpus Baltijas, gan dodas tranzītā caur Rīgu.