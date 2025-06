Horoskops ceturtdienai - 19. jūnijam

Dienas sākumā vēl turpini kustēties pilnā sparā, taču pēcpusdienā sajutīsi vēlmi piebremzēt. Tava enerģija mainās no "uz priekšu!" uz "nostiprināt to, kas ir". Iespējams, tieši šī apstāšanās ļaus ieraudzīt, kuras no tavas iniciatīvām ir dzīvotspējīgas.